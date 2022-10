Microsoft zdradził coś, co Intel trzymał dotąd w tajemnicy. Mowa o Core 13. generacji

Poznaliśmy procesory Core 13. generacji planowane przez Intela. Microsoft zapewnił nam potężny zastrzyk (pewnych) informacji

Windows 11 22H2 nie tylko przyniósł nowe funkcje systemu i wzbudził frustracje u tych, którym zmiany się nie podobają lub powodują problemy, ale też zapewnił światu wgląd w plany Intela. W momencie pisania tych słów nadal na stronie Microsoftu poświęconej systemowi operacyjnemu Windows 11 22H2 możemy znaleźć listę obsługiwanych przez system procesorów Intela. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby lista dotyczyła tylko znanych nam modeli (wspomina o Core od generacji 8. wzwyż), bo tak się składa, że obejmuje również te procesory, o których Intel nie pisnął nawet słówka.

Czytaj też: OnePlus rozszerza serię Nord o kolejny budżetowy model. Oto OnePlus Nord N300

Na liście powyżej możemy więc podejrzeć plany Intela co do każdego segmentu, bo firma nie miała ostatniego słowa do powiedzenia nawet w segmencie i9, do którego tradycyjnie zawita też model Core i9-13900 oraz jego wersja -T (energooszczędna). Najwięcej informacji zdradzono tradycyjnie o największej rodzinie Core i5 i potwierdzono istnienie tylko jednego Core i3 w postaci 13100(F/T).

Czytaj też: Huawei P50 Pocket S ma być niedrogim modelem z klapką. Potwierdzono datę jego premiery

Warto wspomnieć, że wedle plotek wyłącznie procesory Core i5-13600K mają bazować na technologii opracowanej na rzecz Core 13. generacji, bo układy poniżej (od i5-13600 z domniemanym wyjątkiem w postaci Core i5-13400/F) mają ponoć wykorzystywać matryce z procesorów poprzedniej generacji, czyli Alder Lake, co przejawi się niższymi zegarami i pamięcią podręczną, a tym samym wydajnością. Wszyscy chętni na wyższy poziom wydajności powinni więc sięgnąć przynajmniej po dostępne już Core i5-13600K/KF, którego test dla Was przygotowaliśmy.