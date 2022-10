Prawie sto milionów plików z dawnej ery do przejrzenia. DiscMaster ułatwił przeglądanie internetowego archiwum

Jak DiscMaster ułatwił przeglądanie internetowego archiwum?

Wspomniany DiscMaster to nowa strona internetowa, która pobiera płyty CD i dyskietki z Internet Archive i konwertuje je do czegoś w rodzaju ogólnodostępnej bazy danych, umożliwiając pominięcie montowania poszczególnych nośników w wirtualnej formie. Dzięki tej inicjatywie wiele starych formatów plików jest dostępne do przeglądania w przeglądarce, a odpowiada za nią anonimowy jegomość, który został zafascynowany Internet Archive i stworzył DiscMaster w ciągu 18 miesięcy, aż odezwał się do Jasona Scotta, czyli archiwisty samej bazy danych.

Dostępny z poziomu aplikacji program generuje łatwe w użyciu programy, które mogą łatwo wyświetlić podgląd materiału. Zwykle bowiem przeglądanie tych archaicznych zapisków wymaga albo niestandardowych, albo zwyczajnie przestarzałych formatów, bo pochodzą one z czasów, kiedy Internet dopiero raczkował, a standardy nie istniały. DiscMaster rozwiązuje te problemy w świetny sposób, bo nie tylko właściciele nowego sprzętu, ale nawet użytkownicy starego Commodore 64 z przeglądarką mogą skorzystać z tego narzędzia i obejrzeć stare pliki.

Jak pokazuje licznik DiscMaster, narzędzie jest już dosyć popularne, bo w chwili pisania tego tekstu licznik wizyt zbliża się do 160000. Wy również możecie dołożyć do niego cegiełkę i następnie zanurkować w ponad 113 milionów plików o łącznej wadze 11,4 TB.