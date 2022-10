Home Tech Najlepszy procesor do gier w 2022 roku. Porównano Core i9-13900K i Ryzena 7 7950X w grach

Każdoroczny pojedynek flagowych procesorów i kart graficznych budzi wiele emocji i fan-bojów każdej z firm, a oliwy do ognia zawsze dolewają oficjalne porównania samych producentów. Ci zawsze dobierają gry, warunki testowe i dane tak, aby to ich produkt wydawał się najlepszy i w przypadku najnowszej analizy procesora Core i9-13900K i Ryzena 7 7950X w grach wykonanej przez Intela, wygrywa oczywiście Core… i to o całe 11%.