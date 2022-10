Złącza zasilania na tle płyty głównej. To nie błąd, a DIY-APE Revolution firmy ASUS

Wyjątkowy projekt, czyli DIY-APE Revolution firmy ASUS

Tak jak wcześniejsze próby przeniesienia złączy zasilania na tył płyty głównej skończyły się wyłącznie na eksperymencie, a nie masowej produkcji i wprowadzeniu danych płyt na rynek, taką samą przyszłość może podzielić DIY-APE Revolution od ASUSa. Może… ale nie musi, bo tym razem to wspólne dzieło wielu firm, więc te mogą chcieć przepchnąć produkt na rynek za wszelką cenę, jeśli ten okaże się rentowny. Czy taki będzie? Trudno stwierdzić, bo to coś zupełnie innego niż możemy kupić od samego początku rynku PC.

ASUS DIY-APE REVOLUTION



Similar concept with GIGABYTE STEALTH product.



Planned for H610, B660, B760, B650https://t.co/V0kRPXG4xl pic.twitter.com/v5q63M2IZM — 포시포시 (@harukaze5719) October 1, 2022

Przechodząc do rzeczy, DIY-APE Revolution to projekt płyty głównej dla chipsetu H610, B660 i B760 Intela, który może zostać rozszerzony również na chipsety AMD. Sprowadza się do przeniesienia złączy zasilania z wierzchu laminatu na jego tył, co bezpośrednio zwalcza problem z plątaniną przewodów, pozwalając po prostu wpiąć je bezpośrednio do płyty z poziomu panelu serwisowego.

Jak jednak możecie się domyślić, nie jest to takie “proste”. Wystarczy, że przypomnicie sobie jakikolwiek zestaw komputerowy, którego składaliście, aby wiedzieć, że panel serwisowy obudowy nie jest jakkolwiek regulowany. To sprawia, że tego typu płyty główne musiałyby być sprzedawane razem z kompatybilnymi obudowami, aby to miało sens.