Humanoidalny robot od Tesli zaprezentowany. Podano, kiedy może trafić do sprzedaży

Głos w sprawie zabrał sam Elon Musk, który przekonuje, że inżynierowie są w stanie stworzyć maszynę zdolną do zastąpienia ludzi. Jak dodał, masowa produkcja Optimusa powinna rozpocząć się w ciągu trzech do pięciu lat. Robot ma kosztować mniej niż 20 tysięcy dolarów, co nie wydaje się wygórowaną ceną. O ile faktycznie będzie on w stanie zrobić to, co zapowiada Musk i jego współpracownicy, rzecz jasna.

Być może podejście słynnego miliardera do tematu jest nieco mylące, szczególnie jeśli mamy w pamięci jego ostrzeżenia sprzed lat, kiedy to wyrażał sceptycyzm wobec bezpieczeństwa robotów i sztucznej inteligencji. Ta ostatnia miała być według Muska zagrożeniem dla ludzkości. Teraz przedsiębiorca twierdzi, że Tesla chce się upewnić, iż można w bezpieczny sposób połączyć potrzeby ludzi i możliwości oferowane przez maszyny.

Jednym z zastosowanych zabezpieczeń ma być przycisk wyłączający robota. Takowy miałby być odporny na wszelkiego rodzaju włamania i ingerencje, dzięki czemu posiadacze Optimusa będą mogli bezproblemowo wyłączyć swoje urządzenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zapewne inne zdanie w tej sprawie miałby Stephen Hawking. Wybitny naukowiec wielokrotnie zabierał głos na temat sztucznej inteligencji, doszukując się w niej pogromcy ludzkiej cywilizacji. Z drugiej strony, obecni eksperci są podzieleni, choć wydaje się dominować pogląd, że SI nie powinna stanowić realnego zagrożenia.