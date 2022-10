Elektryczne rowery Yamaha. Producent pokazał górskie Moro 07 i Moro 05

Górskie ebike Moro 07 i Moro 05 to dwa nowe elektryczne rowery Yamaha

Zdecydowanie najważniejszym elementem obu nowych elektrycznych rowerów Yamaha są same silniki. Jednak nie dlatego, że to… no cóż, e-bike, a dlatego, że firma po raz pierwszy zamontowała w swoim dziele własne silniki Yamaha PW-X3. Te trafiły między korby i wedle zapewnień są “10% lżejsze i 20% mniejsze od poprzedniej wersji”. W praktyce zapewniają aż 85 Nm momentu obrotowego oraz 250 watów mocy nominalnej i 500 watów szczytowej, gwarantując wspomaganie do prędkości 32 km/h. Dzięki specjalnej technologii Quad Sensor System, silniki reagują natychmiastowo na pedałowanie, znacząco zwiększając tym samym dynamikę jazdy. Ten system bierze pod uwagę wiele czynników, bo warunki jazdy, nachylenie i to, czy aby rowerzysta nie hamuje.

Te silniki są połączone ze specjalnie opakowanym akumulatorem 500-Wh w rurze tylnej. Chociaż nie podano danych dotyczących maksymalnego zasięgu, co nie jest dziwne, zważywszy na naturę jazdy po górzystym terenie, Yamaha pochwaliła się, że jedna godzina ładowania pozwala na naładowanie akumulatorów do 80%, a cztery godziny pozwalają dobić do 100%. Ten duet jest obecny w obu modelach, jak zresztą również 27,5-calowe obręcze z oponami Maxxis Minion DHF na przodzie i Rekon na tyle oraz nowa jednostka sterująca Yamaha Interface X z łącznością Bluetooth. Wspólny jest też tylny amortyzator 210×55-mm DebonAir+ z 15-krotną regulacją odbicia i dwupozycyjną regulacją kompresji.

Modele różnią się jednak pod kątem pozostałych elementów osprzętu. Kosztujący 6399$ i ważący 23,2 kg model Moro 07 doczekał się dostrojonego amortyzatora Super Deluxe Select+ o skoku 150 mm, 12-biegowej przerzutki Shimano XT i czterotłoczkowych hamulców Magura MT5. Z kolei dostępny za 5799,99$ Moro 05 o wadze 23,1 kg wykorzystuje przedni widelec Revelation RC (a nie Lyrik Select 160 mm), amortyzator Deluxe Select+, 12-biegową przerzutkę Shimano Deore i połączenie 4- i 2-tłoczkowych hamulców Magura MT30 na odpowiednio przodzie i tyle.