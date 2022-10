Facebook ostrzega użytkowników przed aplikacjami zawierającymi złośliwe oprogramowanie

Meta ostrzega użytkowników Facebooka przed złośliwymi aplikacjami

Choć oficjalne sklepy z aplikacjami są chronione na różne sposoby, to czasem zdarza się, że przez zabezpieczenia przeniknie jakiś rodzaj złośliwego oprogramowania. Wówczas użytkownicy, którzy pobierają taką aplikację, są narażeni na niebezpieczeństwo. Ważne jest więc, by regularnie skanować swój telefon w poszukiwaniu zagrożeń, ale czasem to nie wystarcza. Dlatego Meta postanowiła, że będzie informować użytkowników serwisu Facebook, że ​​ich loginy i hasła mogły zostać naruszone przez złośliwe aplikacje innych firm pobrane z Apple App Store i Google Play.

Konto na Facebooku można wykorzystać do wielu oszustw, dodatkowo — często używamy logowania przez Facebooka w innych serwisach, więc wyciek tych danych może pociągnąć za sobą utratę dostępu do wielu innych kont i zawartych tam danych. Jak poinformowała Meta, tylko w ubiegłym roku ich analitykom bezpieczeństwa udało się zidentyfikować ponad 400 aplikacji zawierających złośliwe oprogramowanie. Zostały one zaprojektowane w celu przejęcia danych uwierzytelniających do konta w serwisie Facebook. Aplikacje podszywały się np. pod edytory zdjęć, gry, aplikacje biznesowe, VPN czy apki do śledzenia zdrowia.

Często bywało, że aplikacje te prosiły o zalogowanie się na konto Facebook jeszcze zanim użytkownik mógł w ogóle sprawdzić dany program. W takiej sytuacji, po wpisaniu loginu i hasła, dane były przechwytywane. Same aplikacje nie musiały już później spełniać deklarowanych funkcji, bo cel został osiągnięty, a cyberprzestępcy mogli dokonać kradzieży poufnych danych, zyskując dostęp nie tylko do serwisu społecznościowego, ale i wszystkich innych stron, na których użytkownik logował się przez Facebooka.

Dlatego właśnie Meta postanowiła ostrzegać swoich użytkowników przed takimi aplikacjami. Jak powiedział David Agranovich, dyrektor ds. przeciwdziałania zagrożeniom na Facebooku: