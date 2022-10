Odkryto kolejne złośliwe oprogramowanie zagrażające systemowi Android

Jakie zagrożenie niesie ze sobą nowe złośliwe oprogramowanie na Androida?

O odkryciu tego malware doniosła firma Zimperium zajmująca się bezpieczeństwem mobilnym. Złośliwe oprogramowanie o nazwie “RatMmail” zaczęło atakować urządzenia mobilne na Bliskim Wschodzie. Hakerzy wykorzystują je do wyłudzeń, szpiegostwa i podsłuchiwania rozmów prowadzonych przez ofiary.

Ukryte zostało w fałszywej aplikacji VPN i wirtualnym numerem telefonu “NumbRent”. Ten cyberprzestępcy dystrybuują za pośrednictwem mediów społecznościowych czy komunikatorów, takich jak WhatsApp czy Telegram. Aplikacja ma nawet własną, dość zachęcającą stronę internetową, która ma uwiarygodnić ją w oczach ofiar.

Po instalacji zainfekowanej aplikacji RatMail zyskuje dostęp do wiadomości SMS, połączeń, danych w schowku, informacji o urządzeniu (np. model, marka, numer kompilacji, wersja Androida), informacji o karcie SIM, danych z lokalizacji czy listy zainstalowanych aplikacji. W skrócie — do większości poufnych danych, jakie mamy na swoim urządzeniu.

To jeszcze nie wszystko, bo złośliwe oprogramowanie może też przesyłać pliki na swój serwer, kontrolować i modyfikować uprawnienia aplikacji, nagrywać i podsłuchiwać rozmowy ofiar, a także usuwać różne rzeczy z urządzenia. RatMail infekuje urządzenia z Androidem, ale nie jest wycelowany w jakąś konkretną grupę osób czy firmę, może więc zaatakować każdego z nas. Dlatego Zimperium apeluje, by nie pobierać aplikacji pochodzących z niepewnych źródeł i często skanować swoje urządzenia w poszukiwaniu ewentualnego złośliwego oprogramowania. Warto również raz na jakiś czas sprawdzać uprawnienia, jakie przyznajemy zainstalowanym aplikacjom. Może to pomóc wcześniej wykryć zagrożenie.