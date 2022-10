DDR5 skrojone specjalnie na Z790. Premiera najwydajniejszych pamięci od G.Skill

G.Skill zaprezentował DDR5 skrojone specjalnie na Z790

Jako że ceny pozostają nieznane, a z dostępnością nowych DDR5 jest ciągle różnie, nie zakładajcie, że poniższe moduły trafią do sprzedaży w Polsce specjalnie szybko. W rzeczywistości trochę możemy na nie poczekać, co tyczy się zwłaszcza tych najwydajniejszych, a tym samym najdroższych, bo najtrudniejszych do wyprodukowania zestawów, wymagających wyselekcjonowanych układów DRAM.

G.Skill w ramach tej transzy produktów stworzonej specjalnie dla platform Z790, ma zamiar wprowadzić do sprzedaży łącznie pięć zestawów DDR5 o różnym taktowaniu i pojemności. Zacznijmy od tego, że najtańsze DDR5-6800 będą sprzedawane w zestawach 32GBx2, co tyczy się też DDR5-7200 (będzie również opcja 16GBx2) i DDR5-7400. W mniejszych pojemnościach, które jednak i tak są wystarczające do grania, będą występować dwa najwydajniejsze zestawy – DDR5-7600 oraz DDR5-7800.

Mowa więc o pamięciach z transferem 7800 MT/s i taktowaniem 3900 MHz (pamiętajcie o zboczach opadających i wzrastających), których opóźnienia tradycyjnie mogą przerażać. Wynoszą bowiem odpowiednio 36-46-46-121 i 38-48-48-125, więc nie będą najlepsze w przypadku zastosowań wrażliwych na opóźnienia (czas potrzebny pamięci RAM na odpowiedzenie na żądanie), ale pamiętajmy, że z generacji na generacje opóźnienia rosną, jak również sama wydajność DDR, więc nie ma co się jej bać.

W swoim komunikacie prasowym G.Skill wspomniał też o jeszcze wydajniejszych pamięciach DDR5-8000 w zestawie 2×16 GB i opóźnieniami 38-48-48-125. Firma nie ma jednak zamiaru wprowadzać ich (na ten moment) do sprzedaży, choć są szanse, że niektórym uda się podkręcić do tego poziomu wymienione wcześniej moduły.