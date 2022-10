Google ulepszyło kamerę zewnętrzną. Nest Doorbell doczekał się przewodowego zasilania

Nest Doorbell od Google, czyli przewodowa kamera zewnętrzna

Zaprezentowany Nest Doorbell to przewodowy dzwonek do drzwi, który tym samym nie wymaga pamiętania o ładowaniu wbudowanego akumulatora. Dodatkowo w jego wnętrzu znalazła się pamięć masowa dla łącznie godzinnych nagrań, które zapisują się lokalnie w przypadku braku połączenia Wi-Fi. Dzięki serwerom, użytkownicy mogą przewijać i odtwarzać do pięciu klipów z trzech godzin historii wideo bez ponoszenia dodatkowych opłat, co można rozszerzyć stosowną subskrypcją.

Jeśli idzie o jego pozostałe funkcje, to Google zadbało o system wykrywający paczki, pojazdy, ludzi oraz zwierzęta, możliwość wyznaczania obszarów aktywności w obszarze widzenia kamery, jak również postarało się o funkcję interkomu. Konfiguracja dzwonku umożliwia też ustawienie formy alarmowania w momencie, kiedy ktoś dzwoni do drzwi (można wykorzystać głośniki Nest, powiadomienia na smartfon lub tradycyjne dzwonki), a wszystkie potrzebne ustawienia znajdują się w przerobionej aplikacji Google Home.

Nest Doorbell gwarantuje też wysoką jakość nagrań, co potwierdza analiza DXOMark (cytat poniżej). Sama firma chwali się, że poprawiła jakość względem oryginału dzięki dopracowaniu procesu nagrywania w różnych warunkach oświetleniowych i pogodowych. O wyższą jakość dba zniwelowanie efektu rybiego oka oraz zapewnienie trybu HDR.

Google Nest Doorbell to najlepszy dzwonek z kamerą, jaki do tej pory testowaliśmy pod względem jakości obrazu, z wysokim poziomem szczegółów i dokładną ekspozycją, co pozwala łatwo rozpoznać, kto stoi u drzwi, nawet w nocy – DXOMark.

Cena Google Nest Doorbell dostępnego w czterech kolorach wynosi 179,99 dolarów, a Google dodatkowo chwali się, że tę kamerkę cechuje niższy ślad węglowy oraz skład obejmujący 43% z materiałów pochodzących z recyklingu.