Tanie gry na wyciągnięcie ręki, czyli Halloween ze Steamem

Tegoroczny Halloween ze Steamem to oficjalnie Dom Strachów Steam

Tak jak każdego roku, Halloween jest okazją do zaznajomienia się z tytułami o cięższym, mroczniejszym klimacie, ale wśród tytułów tego typu znajdą się również te, które nie pozostawią Was z sercem bijącym jak szalone. Przykładowo, promocje dotyczą np. gry Control (za 50 zł), Chivalry II (101 zł), czy fenomenalnej platformówki o wysokim poziomie trudności w postaci Hollow Knight (26,99 zł).

Warto też podkreślić, że promocji doczekała się też polska seria Dying Light (dzieło krakowskeigo studia Techland), którą możecie kupić w ramach Halloween Bundle za 144,98 zł. Co najważniejsze, jeśli akurat macie na koncie “pierwszego” Dying Light, pakiet zgarniecie za ledwie 100 zł, a jeśli drugiego, to ulepszoną edycję pierwszej odsłony za 44,99 zł.

Wyprzedaż Dom Strachów Steam będzie trwała do 1 listopada, a zniżki i promocje nie będą znikać z dnia na dzień. Jako że jest to bardzo charakterystyczne wydarzenie z grami o jednoznacznym charakterze, jeśli akurat nic dla siebie nie znajdziecie, pamiętajcie, że kolejne wyprzedaże Steam nadejdą prędzej, czy później. Przykładowo ta jesienna ma mieć miejsce od 22 do 29 listopada, a zimowa od 22 grudnia do 5 stycznia 2023 roku.