Huawei P50 Pocket S szykuje się do premiery. Co o nim wiemy?

Premiera Huawei P50 Pocket S jest tuż za rogiem

Kupno składanego smartfona to ogromny wydatek i chociaż producenci od czasu do czasu mówią o swoich planach na wprowadzenie “taniego” składaka, na razie się tego nie doczekaliśmy. Wygląda jednak na to, że pierwszym będzie Huawei. Oczywiście niższa cena niesie ze sobą też wiele ustępstw, które trzeba było poczynić, by obniżyć koszta. W przypadku P50 Pocket S mowa o braku zewnętrznego, dodatkowego ekranu i wymiana chipsetu.

Czytaj też: Świętuj Black Friday z Huawei. Jakie promocje przygotowano?

Do dyspozycji użytkowników będzie więc tylko składany ekran AMOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 1188 × 2790 pikseli. Układ Snapdragon 888 4G zostanie natomiast zastąpiony przez Snapdragona 778G, też w wersji 4G. Dobrą wiadomością jest natomiast zachowanie konfiguracji aparatów znanej z oryginalnego P50 Pocket – aparat główny 40 Mpix (F/1.8), pomocniczy czarno-biały 32 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 120 stopni) oraz przedni aparat 10,7 Mpix.

Z dodatkowych informacji dowiedzieliśmy się, że urządzenie będzie dostępne w dwóch konfiguracjach 8/128 GB i 8/256 GB (tu warto zauważyć, że wcześniejsze przecieki wskazywały na wersje z 256 i 512 GB). Tymczasem nowe źródło zaprzeczyło istnieniu wariantu 512 GB, ale przy okazji podało ceny urządzenia. Te mają wynosić odpowiednio 4999 i 6999 juanów, co w przeliczeniu daje ~3390 i 4740 zł.

Czytaj też: Wygląda na to, że Xiaomi jeszcze nie ma zamiaru zamykać serii Redmi Note 11

Na szczęście na potwierdzenie tych doniesień nie musimy czekać zbyt długo, bo premiera Huawei P50 Pocket S została zaplanowana na 2 listopada. Wtedy właśnie Huawei zdradzi wszystkie tajemnice swojego nowego składaka i mamy nadzieję, że przy okazji poznamy też szczegóły jego globalnej dostępności.