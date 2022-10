Home Tech Tak Indie odpowiedzą w razie ataku jądrowego. Państwo przetestowało swój okręt podwodny SSBN

Okręty podwodne to jeden z elementów tradycyjnej nuklearnej triady, które zapewniają dostęp do bardzo skrytych i niemożliwych wręcz do namierzenia “platform zagłady” z ich potężnymi pociskami nuklearnymi. Państwo posiadające takie sprzęty w swojej marynarce daje światu bezpośrednio znać, że w razie ataku na jej ziemię, odpowie od razu własnymi rakietami. Indie przypomniały nam o tym ostatnio, testując swój okręt podwodny z pociskiem balistycznym.