Jak precyzyjniej określać żywotność akumulatorów litowo-jonowych? Naukowcy odpowiadają

Znajdziecie je w samochodach, smartfonach, laptopach, smartwatchach, myszkach, klawiaturach i bezprzewodowych gadżetach wszelakiej maści. Akumulatory litowo-jonowe stały się już zdecydowanie częścią życia każdego z nas, przez co naukowcy z całego świata ciągle się nimi zajmują, a ostatnim tego przejawem jest ogłoszenie zespołu inżynierów z University of Missouri. Ci bowiem odkryli sposób na to, jak precyzyjniej określać żywotność akumulatorów litowo-jonowych.