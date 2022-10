Jak poprawić wydajność w grach? Dzięki NVIDIA wystarczy kilka klików

Jak NVIDII udało się poprawić wydajność w grach? Wszystko sprowadza się do optymalizacji DirectX 12

Jeśli zwykle nie aktualizujecie sterowników graficznych, tym konkretnym razem lepiej o tym nie zapomnijcie. Chyba że nie chcecie, aby nowsze gry, korzystające z API DirectX 12 działały u Was płynniej. Optymalizacja tego API jest bowiem częścią nowości, które (oprócz nowej wersji DLSS oraz wsparcia RTX 4000) wprowadziła wersja sterowników Game Ready w wersji 522.25. Nie mówimy tutaj o marginalnych poprawkach, a takich, które z całą pewnością odczuje każdy. Zwłaszcza w niektórych “grach-rodzynkach” w tym szczególnym przypadku.

Co dokładnie zrobiła NVIDIA, aby to osiągnąć? Poza niemówiącą wiele “optymalizacją DirectX 12” dowiedzieliśmy się również z oficjalnego ogłoszenia, że firma wprowadziła nowe optymalizacje kompilacji shaderów, zmniejszyła narzut procesora i dodała obsługę Resizable Bar w takich grach jak Forza Horizon 5 czy F1 22. To z kolei zmniejszyło wąskie gardła związane z procesorem i w efekcie odblokowało karcie graficznej większe pole do popisu.

Powyżej możecie rzucić okiem na to, jak dokładnie nowa wersja sterowników wpływa na płynność w grach. Zwróćcie szczególną uwagę na fakt włączenia DLSS 2 i Ray-Tracingu, jak również fakt, że testy dotyczą czterech kart z poprzedniej generacji i trzech rozdzielczości. Okazuje się, że najwięcej zyskuje RTX 3090 Ti, a im rozdzielczość jest niższa, tym liczba FPS stosownie wzrasta. Więcej danych o ogólnych poprawach płynności znajdziecie poniżej: