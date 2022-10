Home Tech Najmniejsze projektory WUXGA 3LCD na świecie. Sony pochwaliło się nowym produktem

Najmniejsze projektory WUXGA 3LCD na świecie. Sony pochwaliło się nowym produktem

Projektory określane mianem 3LCD (również po prostu LCD) wykorzystują do działania trzy matryce ciekłokrystaliczne, a każda matryca odpowiada za jeden z trzech kolorów podstawowych, które przy projekcji zapewniają obraz o pełnej barwie. To właśnie ten rodzaj projektorów zaprezentowało Sony, ujawniając nowe modele VPL-PHZ61 i VPL-PHZ51 do zastosowań (kolejno) biznesowych i domowych. Normalnie ta premiera przeszłaby bez większego echa w głównym nurcie wiadomości, ale Sony uważa, że ten duet to najmniejsze projektory WUXGA 3LCD na świecie.