Naukowcy opracowali metodę, dzięki której jedwab zyskuje niebywałą wytrzymałość

Na czele zespołu badawczego stanął Lin Zhi, a ustalenia w tej sprawie trafiły na łamy czasopisma Matter. Jak udało się uzyskać wysoką wytrzymałość jedwabiu? Konieczne było rozpuszczenie go i przerobienie w roztworze cukru i jonów metali: cynku i żelaza.

Czytaj też: Zobaczcie, jak wyglądają drewniane przedmioty drukowane w 3D z użyciem nowatorskiego tuszu

Członkowie zespołu Lina postanowili rozpuścić jedwab w węglanie sodu, enzymie pozyskiwanym z papai. Następnie odwirowali go w kąpieli z cukru, etanolu oraz jonów cynku i żelaza. Powstały w takich okolicznościach, wzmocniony jedwab, było o 70 procent odporniejszy na rozciąganie niż materiał tworzony przez pająki i wykorzystywany przez nie do tkania sieci.

Jeśli natomiast chodzi o miarę łatwości rozciągania, to okazał się one bardziej sztywny aniżeli rozciągliwy. Jak wyjaśnia główny autor badań, właściwości, jakimi cechuje się jego materiał są lepsze niż w przypadku prawie każdego naturalnego pajęczego jedwabiu. Jest to również pierwszy tego typu syntetyczny jedwab, który osiągnął tak imponujące parametry. Nie wszyscy są jednak równie optymistyczni w kontekście dokonań chińskich naukowców.

Pająk może prząść swój jedwab do takiej krystaliczności, jaką lubi, jakiej chce, bądź jakiej potrzebuje, do tego konkretnego celu. To zmienia jego właściwości mechaniczne. To, co [zespół, przyp. red.] osiągnął, jest bardzo dobre i bardzo interesujące, bez wątpienia, i na pewno jest wiele do zyskania dzięki tej metodzie, ale to trochę nieszczere powiedzieć: “zrobiliśmy jedwab, który jest lepszy niż pajęczy”. argumentuje Fritz Vollrath z Uniwersytetu Oksfordzkiego

Czytaj też: Wyjątkowa stal do druku 3D z MIT może odmienić produkcję samochodów Tesli

Pajęczy jedwab jest obiektem zainteresowania naukowców, którzy chcieliby go wykorzystywać na przykład w formie tuszu do drukarek 3D. Tego typu materiały cechują się bowiem niezwykle korzystnym stosunkiem masy do wytrzymałości i rozciągliwości. Tworząc syntetyczną wersję jedwabiu produkowanego przez jedwabniki dziedzina ta mogłaby zaliczyć poważny krok wprzód.