Nie chcesz już dzielić z kimś konta w serwisie Netflix? Przenieś profil!

Netflix wprowadza coś nowego i jeszcze nie jest to kara za nieregulaminowe współdzielenie konta, ale…

Jedna z najpopularniejszych na świecie platform streamingowych wprowadziła w ostatnim czasie długo zapowiadaną nowość — tańszy plan subskrypcyjny z reklamami. Na razie trafi on do 12 krajów (jeszcze nie do Polski), ale można się spodziewać, że z czasem zawita też do nas. Tymczasem już na dniach powinniśmy uzyskać dostęp do innej nowej funkcji — przeniesienia profilu.

Oczywiście od razu nasuwa się myśl, że jest to kolejny krok do długo zapowiadanego ograniczenia współdzielenia kont. Chodzi o sytuację, gdy użytkownicy robią to wbrew regulaminowi, nie znajdując się w jednym gospodarstwie domowym. Możliwość przeniesienia profilu na nowe konto jest więc opcją na dalsze legalne korzystanie z platformy bez utraty swojej historii oglądania, listy lubianych produkcji czy spersonalizowanych rekomendacji. Przykład? Wyprowadzamy się od rodziców, więc już nie możemy korzystać z nimi ze wspólnego konta, więc w łatwy sposób przenosimy nasze dane na własną subskrypcję.

Czytaj też: Nadchodzi Spotify Platinum. Długo oczekiwana jakość HiFi, ale nie jest tanio

Choć dobrze wiemy, dokąd to zmierza, sama funkcja jest naprawdę przydatna. Prawda jest bowiem taka, że wiele relacji nie trwa wiecznie, możemy stracić kontakt z danymi znajomymi, albo nie możemy się z nimi dogadać co do płatności — sytuacje są różne. Dlatego możliwość łatwego transferu naszego profilu na nowe konto jest jak najbardziej pożądana.

Czytaj też: Słuchawki zasilane energią słoneczną. Powerfoyle może być naszą przyszłością

Wedle informacji, funkcjonalność już zaczęła być wdrażana i wkrótce powinna trafić do wszystkich subskrybentów. Byśmy tego nie przegapili, Netflix wyśle nam stosowne powiadomienie o nowości.