Euro 7 pod nóż. Komisja Europejska ma ograniczyć regulacje emisji samochodów

Komisja Europejska zmieni normy emisji Euro 7? Są na to duże szanse

Wieści o tym, że Komisja Europejska będzie dostosowywać standard Euro 7, nie są jeszcze oficjalne. W rzeczywistości dowiedzieliśmy się o nich dopiero z nieoficjalnego raportu Politico. Serwis powołuje się na uzyskaną nieznaną drogą kopię dokumentu na temat Euro 7, która wskazuje, że w dążeniu do dopracowywania tej normy “dokonano ostatecznego przeglądu” nowych przepisów w oparciu o “obecne okoliczności geopolityczne i gospodarcze.”

Patrząc na obecną sytuację w Unii Europejskiej, tego typu zapewnienia jednoznacznie wskazują nie na zaostrzenie przepisów, a ich zluzowanie, co w efekcie zmniejszy presję w branży i teoretycznie może uchronić ją od doprowadzenia do problemów z przystępnością cenową dla konsumentów. Norma Euro 7 była zresztą od dawna atakowana przez przemysł motoryzacyjny ze względu na surowość wprowadzanych razem z nią ograniczeń.

Ostateczna wersja nowych przepisów ma zostać opublikowana 9 listopada. Pamiętajmy jednak, że normy Euro 7 były już wielokrotnie opóźniane i wedle wcześniejszych założeń miały zostać opublikowane 28 października. W życie mają z kolei wejść w 2025 lub 2026 roku i wedle głównych założeń miały wyrównać standardy emisji wszystkich samochodów osobowych i dostawczych z tymi, które obecnie obowiązują w Europie dla samochodów napędzanych benzyną w ramach normy Euro 6.

W ramach zrewidowanych przepisów Euro 7 Unia Europejska bezpośrednio zminimalizuje koszty badań i rozwoju producentów samochodów w zakresie tworzenia nowych, mniej emisyjnych silników spalinowych. To z kolei może odbić się na proponowany zakaz ich sprzedaży od 2035 roku… co zupełnie nie podoba się wielu organizacjom i firm. Zwłaszcza tym, które dążą do dbania o jakość powietrza i zdrowie Europejczyków oraz tych, które inwestują w ekologiczne napędy.