Nowy GeForce RTX 3060 na rynku. Będziecie się go wystrzegać

Za dużo układów, na których szkoda stracić? NVIDIA rozwiązała to prosto – oferuje okrojonego GeForce RTX 3060, który powinien być RTX 3050 Ti

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami na temat nowej wersji najpopularniejszej mainstreamowej karty, nowy GeForce RTX 3060 zadebiutował w jeszcze bardziej okrojonym wydaniu. Do tej pory mogliśmy kupić łącznie dwa warianty tego modelu, bo z GPU GA106 lub GA104, ale niezmienne w połączeniu z 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Chociaż cenowo ten model nie wypada aż tak dobrze, jak jego poprzednicy, to i tak był na tyle świetnym wyborem, że chętnych na niego nie brakowało.

Do tego duetu “3060-tek” dołączył właśnie model z jedynie 8 GB pamięci GDDR6 i to ograniczonej do 128-bitowej magistrali. To sprawia, że przez układy 15 Gb/s przepustowość wyniesie zaledwie 240 GB/s, co w efekcie może być wąskim gardłem dla niektórych zastosowań. Przypomnijmy, że oryginał oferuje nie tylko bardziej przyszłościowe 12 GB VRAM, ale też całe 360 GB/s przepustowości.

Oba warianty karty zapewniają jednak dokładnie ten sam procesor graficzny, bo oferujący 3584 rdzeni CUDA, 112 rdzeni Tesnor, 28 rdzeni RT, 112 jednostek TMU i 48 ROP. Nawet jego taktowanie pozostało na tym samym poziomie, czyli wynosi kolejno 1320 i 1777 MHz w trybie podstawowym i boost, co tyczy się też TDP karty (170 watów). Tego typu mieszanka może nabić nieuważnych klientów na przysłowiową minę, bo powinna nazywać się raczej mianem RTX 3050 Ti, który konkurowałby z RX 6600 od AMD i nawet Arc A750 Intela. Cena na ten moment jest nieznana.