Home Tech Oppo Reno9 przyłapany na zdjęciach. Co zdradzają?

Oppo Reno9 przyłapany na zdjęciach. Co zdradzają?

Sądząc po tym, że przecieków na temat serii Oppo Reno9 stale przybywa, producent powoli szykuje się do wprowadzenia jej na rynek. Zanim jednak to nastąpi, możemy już przyjrzeć się jednemu z nadchodzących modeli na zdjęciach, bo te właśnie wyciekły do sieci.