Nadchodzący POCO F5 będzie bardzo wyróżniał się na tle innych modeli marki

Chociaż seria “F” znana jest jako ta z wyżej półki, to mimo wszystko pomiędzy poszczególnymi modelami nie ma aż tak wielkich różnic, zwłaszcza w przypadku POCO F4 i F3. Tymczasem w przygotowaniu jest już POCO F5, który jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, sporo w serii namiesza.

Prace nad nowym modele POCO F trwają. Co zaoferuje POCO F5? Naprawdę sporo

Specyfikację urządzenia o numerze „M11A” (pod nim kryje się właśnie POCO F5, mający też nazwę kodową “Mondrian”) odkrył serwis Xiaomiui. Serwis znalazł także ten model w bazie IMEI, gdzie figuruje jako 23013PC75G. Co nam daje ta informacja? Rozkładając numer na czynniki pierwsze możemy dowiedzieć się kilku interesujących informacji: 23=2023, 01=styczeń, PC=POCO, 75=M11A, G=Globalny. Oznacza to więc, że smartfon dostępny będzie na rynku globalnym, co jest dobrą wiadomością.

Co zaoferuje nam POCO F5? Po pierwsze wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2K, obsługujący częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność szczytową nawet 1000 nitów. Tutaj warto zaznaczyć, że będzie to w zasadzie pierwszy smartfon POCO z ekranem 2K. Jasne, jest jeszcze F4 Pro, ale jego POCO nie zdecydowało się wprowadzić do sklepów. Co do przekątnej panelu — ta nie została określona, ale można się spodziewać, że ekran raczej nie będzie mniejszy niż 6,5 cala.

POCO F4 GT

Jak przystało na topowy model, nowy POCO napędzany będzie przez flagowy układ firmy Qualcomm. Z racji styczniowej premiery moglibyśmy się spodziewać Snapdragona 8 Gen 2, który przecież zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, ale przeciek wskazuje na Snapdragona 8+ Gen 1. To jednak raczej nie powinno być powodem do narzekań, bo obecny flagowiec również oferuje świetną wydajność.

Jeśli przypuszczenia okażą się słuszne i POCO F5 faktycznie pojawi się na globalnym rynku już w styczniu, to najbliższe tygodnie z pewnością dostarczą nam jeszcze wielu szczegółów na jego temat.