Ratunek dla GeForce RTX 4090. To rozwiązanie powinno stać się standardem

90-stopniowe złącze 12VHPWR powinno stać się standardem. Oto ratunek dla GeForce RTX 4090

Temat kątowego złącza 12VHPWR poruszyła firma Seasonic, ujawniając plany co do rozwoju swojej oferty. Nie jest to wprawdzie jakkolwiek zaawansowany kawałek technologii, bo ot obrócone o 90 stopni złącze, ale po pierwszych “wypadkach” z zasilaniem GeForce RTX 4090, pewne jest, że typu złącza są bardziej potrzebne rynkowi, niż może nam się wydawać. Przypomnijmy, że już kilku nabywców tych modeli zgłosiło awarię swoich egzemplarzy właśnie na poziomie samych złączy zasilania. Powodem tych awarii było najpewniej albo nieodpowiednio mocno wpięte złącze, albo zbyt szybko przekrzywiony przewód 12VHPWR.

Tego typu problemy z jednej strony potwierdzają, że modele ze złączem zasilania wyprowadzonym po węższej stronie karty mają sens i że wielkość obudowy oraz dobre poprowadzenie przewodów przy takich kolosalnych kartach graficznych jest bardzo ważne. Przy braku miejsca na przewód po prostu prosimy się o problem, bo wywieranie sił fizycznych na przewód 12VHPWR przy złączu karty sprawia, że to nieco się wypina i choć pozornie nie wygląda to groźnie, to w praktyce styki nie są ze sobą w odpowiednio solidnym kontakcie i w efekcie jedne przyjmują więcej mocy, niż pozostałe.

Najgorsze jest to, że NVIDIA mimo ewidentnego nieprzebadania dokładnie sprawy podczas testów, informuje nabywców RTX 4090, że wykorzystywanie adapterów firm trzecich unieważnia gwarancję. Tego punktu gwarancji nie zmienił nawet fakt, że wszystkie dotychczasowe przypadki dotyczyły właśnie zapewnianych przez NVIDIA adapterów 4×8 pin do 12VHPWR. Warto też wspomnieć, że ten problem nie dręczy RTX 4090 podłączonych za pośrednictwem przewodu 12VHPWR natywnie dostępnego z zasilacza, czyli tego standardu ATX 3.0.