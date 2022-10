Powstała gra, która poprawia pamięć. Jej skuteczność została potwierdzona

Chcąc przekonać się, czy czas spędzony przy tym tytule faktycznie zapewnia korzyści, jakich byśmy oczekiwali, twórcy zaprosili do udziału w eksperymencie 47 dorosłych w wieku od 60 do 79 lat. Zostały one przydzielone do dwóch grup, przy czym przedstawiciele pierwszej grali w Rhythmicity, podczas gdy drugiej – w produkcję polegającą na poszukiwaniu słów. Uczestnicy mieli robić to przez 20 minut dziennie, 5 dni w tygodniu, na przestrzeni dwóch miesięcy. O wynikach eksperymentu możemy przeczytać na łamach PNAS.

Jak się okazało, korzyści zapewniane przez Rhythmicity były naprawdę zauważalne. Dotyczyły one wpływu na pamięć krótkotrwałą, którą sprawdzono za pośrednictwem ćwiczenia rozpoznawania twarzy. Na czym w ogóle polega ta gra? Chodzi o przekazywanie wizualnych wskazówek, które mają na celu nauczyć odtwarzania rytmu. Tempo, złożoność i precyzja były dostosowywane do postępów czynionych przez graczy.

Rhythmicity zauważalnie poprawia pamięć krótkotrwałą – i to już po kilku tygodniach

Kiedy ośmiotygodniowy obóz szkoleniowy się zakończył, wykorzystano elektroencefalograf do pomiaru aktywności mózgów ochotników. Kiedy ci próbowali rozpoznawać prezentowane im twarze, twórcy sprawdzali, jak funkcjonują ich biologiczne komputery pokładowe. Okazało się, iż osoby grające w Rhythmicity lepiej radziły sobie z rozpoznawaniem twarzy – zaobserwowano również u nich zwiększoną aktywność w górnym płacie ciemieniowym, związanym między innymi z krótkotrwałą pamięcią wzrokową.

Naukowcy odpowiedzialnie za tę grę nie pierwszy raz proponują takie podejście do tematu. W 2013 roku wydali NeuroRacer, która – jak się okazało – zapewniała zauważalną poprawę zdolności umysłowych i pamięci u osób starszych. Efekty pojawiły się po zaledwie czterech tygodniach. Inne dzieło tego samego zespołu, Body-Brain Trainer, poprawia ciśnienie krwi, równowagę i koncentrację. Istotną cechą tej produkcji było łączenie danych dotyczących ciśnienia krwi z poziomem trudności, dzięki czemu gracze mieli odpowiednio dopasowany poziom trudności.