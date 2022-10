Ultracienki, a przy tym wydajny. W specyfikację Schenker Vision 16 trudno uwierzyć

Zaprezentowane właśnie laptopy Schenker Vision 16 mają zachwycać kompaktowymi rozmiarami mimo wydajnych podzespołów

Kiedy łączy się GeForce RTX 3080 oraz 14-rdzeniowy procesor (tutaj Intel Core i7-12700H z 6 rdzeniami Performance) można mieć spore wątpliwości co do tego, czy dany laptop będzie aż tak smukły, ale Schenker Vision 16 zadaje temu kłam, będąc nawet lżejszymi od MacBooków Pro 14 od Apple. Na samym początku warto podkreślić, że zarówno Vision 16, jak i model Pro, wykorzystują barebone od Clevo, więc nie są to aż tak autorskie projekty.

Pod kątem gabarytów modele Vision 16 od Schenker są nieco grubsze od MacBooków Pro (17,1 vs 16,8 mm), ale ich waga jest niższa nawet od wariantu MacBook Pro 14. Te ultrabooki opakowano w obudowę magnezową o wymiarach 354 x 245 x17,1 mm i wadze od 1,45 kilograma w wersji bez GPU. Ledwie 50 gramów dodaje jednak obecność GeForce RTX 3050 Ti lub 150 gramów, jeśli w grę wchodzi wydajniejszy model (GeForce RTX 3060 6 GB, RTX 3070 Ti 8 GB lub RTX 3080). Oznacza to, ze zmian po stronie chłodzenia opartego o trzy ciepłowody i dwie dmuchawy nie jest tak wiele (o ile są w ogóle) między tymi modelami, co zdaje się wiele mówić.

Przechodząc już do specyfikacji, wspomniany procesor Core i7-12700H można sparować ze wspomnianymi GPU NVIDIA (lub całkowicie z niego zrezygnować) oraz do 64 GB pamięci DDR4-3200 (Vision 16) lub DDR5-4800 (Vision Pro 16) i dwoma dyskami M2-2280 z interfejsem PCIe 4.0×4. Po stronie wyświetlaczy tańszy (od 1549 euro) model dzierży ekran LCD o rozdzielczości 2560 x 1600, jasności 350 nitów i częstotliwości odświeżania 90 Hz, a droższy (od 1899 euro) Vision 16 Pro ulepsza ten panel poprzez podbicie odświeżania do 240 Hz.