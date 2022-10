Home Nauka Wodorosty jako separatory, czyli jak ulepszyć akumulatory sodowo-metalowe

Wygląda na to, że łatwo jest ulepszyć akumulatory sodowo-metalowe i zrewolucjonizować przemysł energetyczny. Te mogą stanowić arcyważny element przyszłości, w których główną rolę będą pełnić magazyny energii. Te pozwalają nie tylko zmagazynować nadwyżki energii pochodzące z elektrowni bazujących na źródłach odnawialnych, ale też zabezpieczyć się na wypadek “gorszych czasów”. Zespół naukowców z University of Bristol we współpracy z tymi z Imperial College i University College ulepszył je, wykorzystując wodorosty jako separatory i tym samym udowodnił, że “bardziej ekologiczne formy przechowywania energii są możliwe, bez niszczenia środowiska przy ich produkcji”.