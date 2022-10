Możecie ulepszyć pastę termoprzewodzącą. Wystarczy wykorzystać coś z kuchni

Misja: ulepszyć pastę termoprzewodzącą. Czy sól ma sens?

Publikujący swoje eksperymenty na TikToku niejaki mryeester odpowiedział przez ostatnie miesiące na szereg pytań związanych z systemami chłodzenia. Pomidor lub kukurydza jako zamiennik pasty termoprzewodzącej? Jest. Sok pomarańczowy zamiast cieczy w chłodzeniu wodnym? To też tam znajdziecie, ale to, co interesuje nas najbardziej, bo jest czymś więcej niż tylko głupkowatym lub źle przeprowadzonym eksperymentem dla wyświetleń, sprowadza się do połączenia tradycyjnej soli kuchennej i pasty termoprzewodzącej.

Powyżej możecie obejrzeć nieudany eksperyment z dodaniem kryształków soli kuchennej do pasty termoprzewodzącej, co nie skończyło się najlepiej. Sprawa miała się inaczej już po starciu kryształków na pył, co jest raczej oczywiste. Taki sposób na ulepszenie tradycyjnej pasty termoprzewodzącej sprawił, że temperatura jego procesora spadła o 2/3 stopnie Celsjusza z poziomu 49 stopni. Więc co? Następnym razem zanim wymienicie pastę, powinniście dodać do niej szczyptę “solnego pyłu”?

Jako że różnice temperatury są małe, warunki testowe mogły być różne, a pieczołowitość testera jest raczej wątpliwa, takiego sposobu na ulepszenie pasty termoprzewodzącej nie zalecamy. Są bowiem ogromne szanse, że nawet jeśli w tym konkretnym przypadku takie coś zadziałało, to może być to spowodowane zastosowaniem pasty niższej jakości lub nieodpowiedniego jej nałożenia za pierwszym razem. Margines błędu jest zwyczajnie zbyt duży.