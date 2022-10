T-Mobile rozszerza swoją ofertę o konsole Xbox Series X i Series S wraz z subskrypcją

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S z subskrypcją gamingową już w T-Mobile

Gaming w ostatnich latach tylko zyskuje na popularności i to nie tylko wśród młodzieży. Jak wynika z badań badań Polish Gamers Research, przeprowadzonych w marcu 2022, aż 67% polskich graczy to internauci w wieku 15-65 lat. Ponad 60% z nich ma stałą pracę, więc trudno już tutaj mówić o osobach, które “nic nie robią, tylko grają”.

Z racji, że dni stają się coraz krótsze warto zadbać o odpowiednią rozrywkę, która umili nam długie, chłodne wieczory. W tym celu idealnie sprawdzi się konsola Xbox Series S oraz Xbox Series X z subskrypcją Xbox All Access, która daje dostęp do wszystkiego, czego można tylko potrzebować z nowej generacji gier i to bez kosztów wstępnych. Dzięki tej usłudze wybieramy konsolę Xbox Series X lub Xbox Series S i otrzymujemy na 24 miesiące Xbox Game Pass Ultimate, czyli dostęp do setki gier na konsolę, PC, telefony, tablety, a za pośrednictwem Xbox Live Gold także do trybów online.

A to jeszcze nie wszystko, bo jak zaznacza T-Mobile “użytkownicy będą mieli dostęp do premierowych gier od Xbox Game Studios, takich jak „Halo Infinite”, „Psychonauts 2” i „Forza Horizon 5”. A wszystko to w jednej, atrakcyjnej cenie przez 24 miesiące, bez żadnych kosztów wstępnych ani dodatkowych opłat”.

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S od dzisiaj można już nabyć w T-Mobile. Xbox Series S wraz z subskrypcją to koszt 111 zł miesięcznie, a w przypadku Series S – 155 zł za miesiąc. Jest też oczywiście możliwość nabycia konsoli wraz z usługą abonamentową na 24 miesiące w taryfach M, L lub w ofercie konwergentnej z internetem światłowodowym albo internetem domowym. W takim przypadku T-Mobile zrobi Wam prezent i pierwszą ratę dostaniecie za darmo.