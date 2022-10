Najbezpieczniejszy elektryczny rower. Takim tytułem chwali się Balance od Van Raam

Van Raam zaktualizowało Balance, czyli ponoć najbezpieczniejszy elektryczny rower

Zacznijmy od tego, że dostępny w wersji elektrycznej (3950 euro), jak i tradycyjnej (1627 euro) rower Balance wygląda tak, jakby to modele z PRLu były główną inspiracją jego projektantów. Wpływają na to charakterystyczne małe obręcze i kształt ramy, która jest niepodobna do niczego innego, a przy tym przypomina właśnie te stare modele. W praktyce jednak firma Van Raam nie inspirowała się dawnymi czasami, obierając kierunek na możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii, gdzie solidna osłona łańcucha jest tylko ułamkiem wysiłków w tę stronę.

Czytaj też: Elektryczny rower Infinity 3 od Rymic próbuje obniżyć ceny zaawansowanych ebike

Rama Balance wyniosła to, co uznajemy za typ step-through na wyżyny, zapewniając stromy kąt siedzenia oraz całkowicie rezygnując z rury środkowej na rzecz grubej rury na poziomie korb. Dzięki temu połączeniu rowerzyści mogą bez problemu wejść na rower i oprzeć się na ziemi stopami nawet podczas siedzenia. To powinno spodobać się zarówno tym użytkownikom, którzy mają trudności z przełożeniem nogi nad ramę lub z utrzymaniem równowagi. Jak przekonuje firma – to jednak nie koniec.

Czytaj też: Od zera do setki zanim zdążysz powiedzieć “weekend”. Elektryk śmignął jak strzała

Wielką zaletą Balance jest wyjątkowe, ergonomicznie zaprojektowane siedzenie. Nadgarstki, ramiona i szyja nie są praktycznie obciążone podczas jazdy na rowerze. Ruch pedałowania bardziej do przodu zapewnia lepsze wykorzystanie siły nóg niż w przypadku rowerów konwencjonalnych. Niżej położony środek ciężkości sprawia, że jazda na rowerze jest łatwiejsza i bardziej komfortowa. Ten rower jest znacznie bezpieczniejszy niż zwykły rower z niskim stopniem, ponieważ nie trzeba wsiadać i zsiadać z siodełka po zatrzymaniu się – czytamy w ogłoszeniu firmy.

Czytaj też: Hybrydowa taksówka powietrzna od Plana Aero to regionalny bus przyszłości

Van Raam Balance dzierżą 24-calowe obręcze, hydrauliczne hamulce obręczowe, regulowaną kierownicę, blokadę tylnego koła, oświetlenie, rozbudowany bagażnik, kontroler na kierownicy i pięcioletnią gwarancję na ramę. W wersji elektrycznej Balance zapewnia silnik w piaście przedniego koła, którego zasila 490-Wh akumulator montowany na tyle, zapewniający do ~82 km z racji 25-km/h prędkości maksymalnej.