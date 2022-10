Pierwszy taki składany wyświetlacz. ViewSonic pokazało 135-calowy Direct View LED

Składany wyświetlacz Direct View LED od ViewSonic

Pierwszy na rynku 135-calowy All-in-One Direct View LED Display Solution Kit ma za zadanie zapewnić klientom dostęp do składanej konstrukcji, która znacznie zmniejsza rozmiar sprzętu po złożeniu, bo o prawie połowę w porównaniu do poprzedniej generacji, oferując jednocześnie znacznie większą wygodę transportu. Dzięki wstępnie zmontowanym systemom i wbudowanemu stojakowi z silnikiem, ten zestaw rozwiązań jest gotowy do natychmiastowego użycia, a tym samym jest idealny na imprezy, wystawy lub prezentacje w różnych salach konferencyjnych.

Cały zestaw ukryty w “walizie” na wyciszonych kółkach obejmuje moduły LED (ekran), szafki, skrzynkę kontrolną oraz zmotoryzowany stojak podłogowy. Po jego rozpakowaniu proces konfiguracyjny można zakończyć w ciągu zaledwie 10 minut, a z wykorzystaniem przycisków sterujących można bez wysiłku dostosować wysokość stojaka do maksymalnego zakresu 65 cm. Co ciekawe, zestaw zapewnia również bezproblemową konserwację dzięki obsłudze wymiennych modułów i systemów sterowania.

Jako że w grę wchodzi aż 135 calowy ekran z (swoją drogą) niewielkimi ramkami o grubości 5 mm, nic dziwnego, że firma postawiła na typową rozdzielczość Full HD. Zadbała jednocześnie o przyzwoitą jasność do 600 nitów oraz dobrej jakości system dźwiękowy w formie podwójnych głośników Harman Kardon. Po stronie funkcji ten składany ekran wyposażono też w łączność Wi-Fi oraz tryb działania Picture-in-Picture oraz Picture-by-Picture do wyświetlania odpowiednio dwóch i czterech różnych treści.