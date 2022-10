Home Tech Wyjątkowo wydajna pamięć LPDDR5 od Samsunga. Oto potencjalna pamięciowa rewolucja w urządzeniach mobilnych

Samsung zapewni światu technologii jeszcze wydajniejsze pamięci LPDDR5X, a więc te, które w ogólnym rozrachunku skupiają się na niskim zapotrzebowaniu energetycznym z racji przeznaczenia głównie do urządzeń mobilnych, czyli tych pracujących na akumulatorach. Wyjątkowo wydajna pamięć LPDDR5 od Samsunga osiąga jeszcze wyższe transfery, co z marszu sprawi, że wyposażone w nią urządzenia (tablety, smartfony, laptopy, a nawet samochody i serwery), doczekają się kopa do wydajności.