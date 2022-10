Xiaomi Smart Band 7 możesz teraz kupić o połowę taniej, ale musisz wyjść z domu

Xiaomi Smart Band 7 taniej o 50%? Tak, ale…

Kolejna generacja kultowej opaski Xiaomi zadebiutowała w naszym kraju w połowie lipca i do tamtej pory od czasu do czasu producent obniża jej cenę. Jednak ani razu nie była ona aż tak niska, bo tym razem zamiast regularnych 249 zł można ją nabyć za 124,50 zł. Niestety, z promocji będą mogli skorzystać tylko nieliczni i to z kilku powodów.

Po pierwsze, by zakupić Xiaomi Smart Band 7 w takiej cenie należy udać się do stacjonarnego sklepu MiMarkt, a takich punktów w Polsce jest tylko kilka:

Białystok – Alfa Centrum przy ul. Świętojańskiej 15,

Bielsko-Biała – Galeria Sfera przy ul. Mostowej 5,

Gdańsk – Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7,

Olsztyn – Galeria Warmińska przy ul. Tuwima 26,

Szczecin – Galaxy Centrum przy al. Wyzwolenia 18-20,

Warszawa – Galeria Mokotów przy ul. Wołoskiej 12.

Dodatkowo promocja trwa tylko do 31 października i w tym czasie każdego dnia może skorzystać z niej tylko pięć osób, więc jeśli chcecie być jedną z nich, zapewne będziecie musieli odstać swoje przed drzwiami sklepu.

Czy warto kupić Xiaomi Smart Band 7? Przypomnijmy specyfikację opaski

Xiaomi Smart Band 7 charakteryzuje się 1,62-calowym ekranem AMOLED z funkcją Always On Display. Bateria o pojemności 180 mAh ma wystarczyć nawet na 14 dni pracy. Oczywiście nie zabrakło tutaj takich funkcji jak ciągle działający pulsoksymetr, który poinformuje nas za pomocą alarmu, gdy natlenienie krwi spadnie do 90%, 120 trybów sportowych, miernika zużycia kalorii, analizy treningów, monitorowania snu czy pomiaru tętna. Opaska łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.2 i zapewnia wodoszczelność do 5 ATM.