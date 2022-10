Jutro koniecznie patrzcie w niebo! Kolejna szansa nadarzy się dopiero za trzy lata

Datowane na 25 października zaćmienie Słońca będzie fenomenalnym spektaklem. Następne tak silne będzie miało miejsce w 2026 roku

Pewne chwile możemy przeżyć w naszych życiach tylko raz, a jeszcze inne ledwie kilkanaście, jeśli akurat szczęście (pogoda) nam dopisze. Wśród chwil tego typu znajdziemy właśnie zaćmienia Słońca, czyli wyjątkowe kilkaset minut, kiedy to tarcza Księżyca znajduje się między Ziemią, a gwiazdą naszego układu słonecznego. W ciągu ostatnich 19 lat w Polsce mogliśmy oglądać łącznie osiem zaćmień, z czego ostatnie (w czerwcu 2021 roku) było raczej rozczarowujące ze względu na zakrycie niewielkiej tylko części Słońca.

Jutrzejsze zaćmienie Słońca będzie bardziej imponujące, bo jego maksymalna faza zależnie od tego, w której części Polski (i nie tylko) mieszkacie, sięgnie nawet 56%. W ogólnym rozrachunku zaćmienie będzie widoczne w praktycznie całej Europie, a w środkowej Azji osiągnie apogeum, zasłaniając 86% Słońca. W ogólnym rozrachunku będzie to największe zaćmienie od ponad siedmiu lat i będzie miało miejsce w południe, bo w godzinach od 11:14 do 13:32, z czego maksymalną fazę osiągnie około godziny 12:23.

Warto wspomnieć, że następne zaćmienie Słońca będzie miało miejsce dopiero w 2025 roku i będzie znacznie skromniejsze, więc jutro koniecznie zarezerwujcie sobie kilka minut na podejrzenie tego zjawiska. Pamiętajcie tylko, że do obserwacji trzeba się odpowiednio przygotować – podglądanie tarczy Słońca przez aparat może skończyć się wypalonymi pikselami, a oglądanie go gołym okiem, może uszkodzić Wasz wzrok, co tyczy się tym bardziej obserwacji przez teleskopy. Potrzebujecie do tego certyfikowanych okularów lub filtrów.