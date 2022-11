5G w Polsce? Plus działa najszybciej i nie zanosi się na zmiany

Plus nie ma sobie równych w prędkości sieci 5G. Częściowo…

Październikowy ranking serwisu Speedtest.pl pokazuje nam dwie rzeczy. Pierwsza to mała liczba testów sieci 5G i po części jest to dobra informacja. Dla jej użytkowników. Na 3,6 mln pomiarów wykonanych przez użytkowników, w tym 835 tys. w aplikacji mobilnej, tylko 12 tys. przypadło na pomiary sieci 5G w Orange, Play, Plusie i T-Mobile. Z punktu widzenia użytkowników to dobra wiadomość. Sieć piątej generacji działa w Polsce na ograniczonych pasmach, więc im mniej osób z nich korzysta, tym później zaczną się zapychać. Choć do tego jest jeszcze daleka droga.

Jeśli spojrzymy na uwzględnioną w rankingu prędkość pobierania danych, idealnie obrazuje ona sytuację na rynku. Dysponujący podobnymi zasobami sieciowymi Orange, Play i T-Mobile mają zbliżone wyniki w okolicach 70 Mb/s. Plus z wynikiem 139,2 Mb/s wypada na ich tle nieporównywalnie lepiej. Ale… tylko pod względem prędkości pobierania danych. Póki co, przy obecnych zasobach, to właśnie na tym elemencie skupiają się operatorzy, choć trzeba oddać, że Plus pod tym względem wyraźnie przegrywa z resztą rynku.

Plus ma prawdziwe 5G czy nie?

Dokładnie dwa dni temu miałem ciekawą rozmowę na temat tego – czym jest prawdziwe 5G? Czy to musi być sieć uruchomiona na konkretnej częstotliwości? Czy musi to być sieć o odpowiedniej szerokości pasma? A może posiadająca rdzeń sieci obsługujący samodzielną sieć 5G? Usłyszałem w tej sprawie ciekawy argument, z którym ciężko się nie zgodzić.

W obecnej sytuacji w Polsce, kiedy docelowe częstotliwości sieci 5G nie zostały jeszcze rozdysponowane i praktycznie nie wiadomo kiedy to nastąpi, takie najprawdziwsze 5G ma właśnie Plus. A to dlatego, że ma 5G uruchomione na osobnej częstotliwości. Pozostali operatorzy współdzielą na jednym paśmie sygnał sieci 5G oraz LTE, co nie występuje w Plusie. Posiadanie takiego zasobu sieciowego to dzisiaj ogromna przewaga Plusa, ale nie jest to wina pozostałych operatorów. Lata temu nikt nie mógł przewidzieć, że z pozoru nieistotne pasmo 2600 MHz przyda się właśnie w tym celu. Gdyby nie kompletne wywieszenie białej flagi przez rządzących w temacie sieci 5G, pewnie nigdy nie przyszłoby nikomu do głowy, że może być tak wykorzystane.