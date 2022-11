Ostatnia szansa na tanie zakupy w Allegro Smart. Lada dzień będzie znacznie drożej

Allegro Smart – drożej. Ale jest szansa na zachowanie obecnych cen przez dłuższy czas. O ile inflacja…

Nowe ceny Allegro Smart dotyczą obu wariantów dostawy – paczkomatów i punktów odbioru oraz przesyłek kurierskich. Przypomnijmy, że usługa pozwala na skorzystanie z darmowej dostawy, o ile cena zakupów nie przekroczy z góry ustalonej kwoty. Ta kwota rośnie.

W przypadku dostawy do paczkomatów z 40 zł do 45 zł. Dla dostaw kurierskich z 40 zł do 65 zł. Zmieni się również cena rocznej subskrypcji usługi, z 49 zł na 59,90 zł. Zmiany nie dotkną ceny miesięcznej subskrypcji Allegro Smart, która pozostaje na poziomie 10,99 zł.

Nowych pułapów cenowych można uniknąć. Zmiany dotyczą subskrypcji zakupionych od godziny 9:00 w dniu 21 listopada. Wszystkie wcześniej zakupione usługi są… już kupione, więc opłaty nie będą mogły zostać w nich zmienione. Jeśli więc zastanawiasz się nad zakupem Allegro Smart, albo niedługo zakończy się Twoja subskrypcja i chcesz z niej nadal korzystać na obecnych warunkach, za zakup usługi warto zabrać się przed 21 listopada.

Na tym nie koniec zmian cenowych, bo Allegro zostawia sobie furtkę do podniesienia lub obniżenia pułapów cenowych. Podwyżka pojawi się w momencie, w którym wskaźnik inflacji wyniesie 5% lub więcej. Jest, raczej marna, szansa na obniżkę w przypadku, kiedy inflacja będzie ujemna (deflacja) i wyniesienie -5% lub mniej. Zmiany będą wprowadzane raz w roku, pierwszego dnia roboczego listopada.

Co jeszcze zmieni się w Allegro Smart?

W nowym regulaminie usługi możemy znaleźć również inne zmiany. Z darmowej dostawy w ramach Allegro Smart znika opcja Allegro zapłać później. Usługa nie będzie też dłużej obejmować Grupy Rodzinnej Smart. Ogółem, Grupa Rodzinna znika z Allegro Smart.

Wspomniane zmiany dotyczące inflacji pojawiają się regulaminie jako nowa definicja o nazwie Wskaźnik. A konkretnie punkt mówi:

wskaźnik wykorzystywany do zmiany ceny nabywanej Usługi oraz wartości Transakcji i wartości sumy Transakcji, obliczony w roku N jako średnia arytmetyczna z publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznych wskaźników zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (wyrażonych w %) za okres sierpień (rok N-1) – lipiec (rok N), tj. za okres 12 miesięcy, pomniejszony o 100%.

Po operatorach komórkowych przyszedł czas na Allegro

Przypomnijmy, że Allegro nie jest pierwszą firmą, która wprowadza do regulaminów wskaźnik inflacyjny. W okresie wakacyjnym to samo zrobili operatorzy komórkowi, którzy chcą mieć możliwość podniesienia cen abonamentu ze względu na rosnącą inflację.

Nie ma co się dziwić, że kolejne usługi są coraz droższe. Ich aktualne pułapy cenowe często były ustalane w momencie, kiedy jeszcze nie mieliśmy w kraju rekordowej inflacji. Że o braku perspektyw na jej obniżkę nie wspomnę. Do podwyżek cen usług musimy się chyba przyzwyczaić, bo na pewno czekają nas kolejne.