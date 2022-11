Chiny zaliczają potężny skok w produkcji energii z paneli słonecznych. Ambitne plany Państwa Środka

O jakich zmianach mowa? O ile pod koniec ubiegłego roku Chiny produkowały w ten sposób 361 GW energii, tak przed 2023 rokiem powinny osiągnąć wynik rzędu 600 GW. Co więcej, Chińczykom udało się pobić rekord produkcji polikrzemu, płytek, ogniw i modułów – wzrost względem zeszłego roku wyniósł około 50%.

Czytaj też: Chińczycy budują największy na świecie magazyn energii CAES. Co o nim wiemy?

Jak wyjaśnia raport od AECEA, do czerwca wysyłki modułów dziesięciu czołowych producentów przekroczyły granicę 100 GW. Do końca września mowa natomiast o rezultacie rzędu 140-150 GW. W przypadku pięciu ze wspomnianych firm cele wysyłkowe ustalono na poziomie 183-205 GW.

Od stycznia 20 firm ujawniło zwiększenie produkcji modułów o łącznej mocy 380 GW, planowane do realizacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub do 1,5 roku. Podobno plany rozbudowy związane z TOPCon przekraczają 220 GW, podczas gdy HJT zbliża się do granicy 150 GW.

wyjaśniają autorzy