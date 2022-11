W Poznaniu działa cyfrowa parafia. Na spowiedź umówisz się przez Internet

Cyfrowa parafia zostawia w tyle cyfrowe urzędy

Biuro parafialne, trochę jak gabinet lekarski, działa w krótkich godzinach typu 9-11 lub 16-17. Nie jest łatwo tam coś załatwić, dlatego proboszcz parafii imienia Jezusa w Poznaniu postanowił przenieść jej działanie do świata cyfrowego. Efekt jest zaskakująco dobry!

Z jednej strony internetowe biuro parafialne pozwala załatwić sprawy typowo duchowe. Możemy zamówić mszę lub umówić się na spowiedź. Wybierając przy tym dogodny termin w internetowym kalendarzu na stronie internetowej i określając, ile naszym zdanie potrwa całe spotkanie. Jeśli w praktyce to będzie sprawnie działać, to może się okazać, że cyfrowa parafia działa lepiej niż cyfrowe urzędy.

Drugim aspektem jest załatwianie spraw biurowych i tutaj cyfrowe biuro parafialne jest ogromnym skokiem naprzód. Aktu urodzenia niezbędny do zgłoszenia dziecka do chrztu można przesłać online w formie załącznika do formularza. Nie trzeba jechać na parafię, umawiać się. Klikamy i jest. To bardzo duże ułatwienie.

Parafia w Internecie ma sens. Czy to bezpieczne?

Taki akt urodzenia możemy uznać za dokument wrażliwy, więc jak wszystko wygląda od strony bezpieczeństwa? Strona internetowa nie została stworzona przez proboszcza. Zajęła się tym firma Indico Plus z Poznania, więc jest to dzieło profesjonalistów, które zostało odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi włamaniami. Proboszcz decydował jedynie, jakie elementy mają się znaleźć na stronie. Podpowiadając, czego konkretnie najczęściej szukają u niego parafianie i do czego nie jest niezbędna ich osobista wizyta w biurze.

O tym, że Kościół w Polsce potrzebuje, delikatnie mówiąc odbetonowania, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Przeniesienie części usług do Internetu to duży krok naprzód i ogromne ułatwienie. Przede wszystkim od strony spraw biurowych. Z czasem być może pojawią się kolejne tego typu rozwiązania również w innych parafiach. System parafii w poznańskiej Łacinie jest bowiem zintegrowany z systemem ogólnodiecezjalnym. Choć tutaj, jak zaznaczają twórcy strony internetowej, wiele może zależeć od zmiany pokoleniowej w kościelnych strukturach. Jeśli do głosu dojdą młodzi księżą, podobnych rozwiązań powinno być coraz więcej.

Zakończmy małą ciekawostką. Jak się okazuje, cyfryzacja dotyka nie tylko parafii, ale również pojawia się w Sejmie. O czym informuje poseł Michał Gramatyka:

Przełom w @KancelariaSejmu 😎‼️

Dopuszczono możliwość elektronicznego składania poprawek do budżetu – po raz pierwszy w historii tej instytucji.

Warunek – podpis elektr. lub profil zaufany – jak w normalnym kraju 🙂@CyfryzacjaKPRM @GosiaFraser @Anna_Mierzynska @sylvcz @jciesz — Michał Gramatyka 🇵🇱🇪🇺 (@McGramat) November 24, 2022

Uznajmy to wszystko za dobre zmiany powoli postępującej cyfryzacji kraju.