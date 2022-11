Home Tech Jest malutka, jest piękna, chcę ją. Keychron S1 wygląda jak klawiatura-marzenie

Ludzie nie doceniają klawiatur, jestem co do tego przekonany. Znam wiele osób, których praca odmieniła się o 180 stopni po wyborze odpowiedniej klawiatury, dobranej idealnie do ich potrzeb. Zważywszy na unikalność nowej klawiatury Keychron S1, to jeden z tych modeli, które będzie warto mieć na oku.