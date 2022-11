MediaTek Dimensity 9200 oficjalnie. Prosty przepis na smartfony nowej generacji z Ray-Tracingiem

Szykujmy się na ekrany 5K lub Full [email protected] Dimensity 9200 zapowiada się na rewolucyjne SoC

Na papierze zaprezentowany niedawno przez MediaTek SoC Dimensity 9200 to produkowany przy użyciu 4-nm procesu technologicznego układ, którego sama obecność w smartfonie z automatu czyni go produktem “nowej generacji”. Nie tylko dlatego, że jego surowa wydajność będzie wyższa od poprzednika (Dimensity 9000) i nie dlatego, że będzie jednocześnie od niego bardziej energooszczędny.

Zacznijmy od tego, że sfera CPU w Dimensity 9200 zostanie zbudowana wokół najnowszego rdzenia Arm Cortex-X3 o taktowaniu 3,05 GHz, który będzie odpowiadał za najbardziej wymagające jednowątkowe obliczenia. W multitaskingu wesprze go zestaw trzech Cortex-A715 i czterech Cortex-A510 o taktowaniu odpowiednio 2,85 i 1,8 GHz, co w efekcie przełoży się na 12% wzrost wydajności jednowątkowej i 10% wzrost w obliczeniach wielowątkowych.

Może nie wydawać się to aż tak świetnym wynikiem, ale jednocześnie Dimensity 9200 zużywa 25% mniej energii i (wedle producenta) ma ulepszone rozpraszanie ciepła, które ponoć ogranicza wzrost temperatury telefonu aż czterokrotnie bardziej efektywnie. Po stronie procesora graficznego MediaTek postawił na GPU Arm Immortalis-G715, które wypada już znacznie korzystniej, bo nie tylko zapewnia 32-procentowy wzrost wydajności, ale też cechuje się zmniejszonym zużyciem energii o całe 41%.

Co z kolei jest ważniejsze od wymienionych cyferek? Jak na moje oko pewna wyjątkowa cecha GPU Immortalis-G715, bo fizyczne rozwiązania, pozwalające na wykorzystanie ray-tracingu w czasie rzeczywistym. Ta technologia odpowiadająca za urealistycznienie światła, cieni oraz odbić poprzez symulowanie promieni od źródeł świateł w czasie rzeczywistym niegdyś była domeną animacji, ale po premierze GeForce RTX trafiła też na rynek komputerów. W segmencie mobilnym dopiero raczkuje, co potwierdza bardzo słaby wynik Samsungowego Exynosa 2200 z GPU na bazie RDNA2, ale Dimensity 9200 może to odmienić.

Trzy grosze do tych wyników dorzuca również wsparcie pamięci LPDDR5X-8533, obsługa pamięci masowej UFS 4.0 i Wi-Fi 7 (ponoć zapewnia 50% lepszy zasięg i przepustowość wyższą o 170%). Ten SoC wyróżnia się obsługą mmWave i nawet tym, że jako pierwszy na rynku smartfonów obsługuje audio 24 bit/192 kHz.