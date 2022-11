ASRock pokazał specialną płytę inspirowaną Sonikiem. Oby była tak szybka, jak fioletowy jeż

Czy specjalne edycje mają sens, kiedy nie zawsze są aż tak “sensownie-specjalne”?

Co sądzicie o tego typu specjalnych edycjach płyt głównych? Nie jest to wcale coś nowego na rynku komputerów, bo specjalne edycje różnego rodzaju sprzętu trafiają do sprzedaży regularne i w ogromnych ilościach, ale często wręcz rozczarowują. Albo ich dostępność jest bardzo ograniczona (a przy tym cena wywindowana w kosmos), albo nie mają do zaoferowania nic… poza wizualnym projektem wzorowanym na XYZ.

Czytaj też: Bił rekordy wydajności, a potem wyparował z zestawienia. Co się stało z chińskim procesorem Yitian 710?

Oczywiście sens projektów tego typu ustala sam rynek – jeśli znajdą się na niego klienci, sens ten rzeczywiście gdzieś tam jest. Jednak patrząc na niektóre “specjalne edycje” aż skręca mnie w środku, kiedy widzę, że firma zaprzepaściła potencjał na ciekawy, fajny sprzęt, idąc po prostu na łatwiznę.

Z790 PG SONIC to płyta główna inspirowana Sonikiem

W tego typu współpracach przepis na “wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju model” jest prosty. Wystarczy wziąć na tapet istniejący już na rynku model oryginalny i zlecić projektantom przerobienie go tak, aby jednoznacznie wskazywał motyw przewodni i zachęcał wszystkich chętnych fanów danego uniwersum/postaci do zakupu. W przypadku Z790 PG SONIC nie jest inaczej, ale jeśli jesteście zainteresowani jej zakupem, nie mamy dla Was nic na temat ceny lub dostępności.

Czytaj też: Mac czy PC? Podpowiadamy, jaki komputer wybrać w 2022 r.

Płyta główna inspirowana Sonikiem dla procesorów Intel Core 13. i 12. generacji z wyższej półki doczekała się charakterystycznego błękitu na laminacie, radiatorach i tylnej zaślepce, a dodatkowo jeszcze bardziej jednoznacznych napisów oraz wizerunków. Tak jak jedna wizualizacja pyszczka Sonica pojawiła się na chłodzeniu chipsetu, tak druga (znacznie większa, przedstawiająca całą już postać) już z tyłu laminatu. Wisienką na torcie jest złoty krążek z powidokiem symulującym jego charakterystyczny ruch w grze na chłodzeniu sekcji zasilania.

Czytaj też: Test dysku Kingston FURY Renegade 2 TB PCIe 4.0×4. Wsadzisz go nawet do PlayStation 5

Z790 PG SONIC nie ma w sobie nic, czego nie oferuje już oryginalny model Z790 PG Riptide. Innymi słowy, to tylko wizualna reedycja płyty, która ma do zaoferowania dwukanałową obsługę pamięci DDR5-6800, pojedyncze złącze PCIe 5.0×16 dla karty graficznej, cztery PCIe 4.0×16, pojedyncze PCIe 4.0×1 oraz pięć złączy M.2 (jedno PCIe 5.0×4 i cztery PCIe 4.0×4). W kwestii złącz na tyle możecie liczyć na HDMI, DisplayPort, tradycyjne trio dla jack 3,5 mm oraz zestaw 9 USB, z czego dwa to USB 3.2 Gen 2, jedno USB-C 3.0, a cztery USB 3.0.