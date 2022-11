Rozwiązali największy problem turbin wiatrowych. Będą je robić z drewna, w imię ekologii

Drewniane turbiny wiatrowe rozwiążą największy problem – niepełny potencjał recyklingu

Niemiecki startup wziął sobie za cel sprawienie, aby turbiny wiatrowe stały się jeszcze bardziej ekologiczne. Dokonał tego szybko, bo w ciągu zaledwie dwóch lat przekuł pierwsze prototypy na coś zdatnego do komercjalizacji. Teraz tą pracą zainteresował się fiński producent Stora Enso, a więc jeden z największych prywatnych właścicieli lasów na świecie, który nawiązał współpracę z Voodin Blade Technology, aby produkować drewniane turbiny wiatrowe. Oczywiście nie jest to jednak byle jakie drewno.

Drewniane turbiny wiatrowe w produkcji

Tym “drewnem” jest VLV, czyli laminowany fornir, a więc po prostu stosowanie posklejana i zabezpieczona cała masa płatów drewna. Takie połączenie jest znacznie bardziej ekologiczne i to na wszystkich frontach w porównaniu do łopat z materiałów kompozytowych, a na dodatek lżejsze i pozbawione zależności od paliw kopalnych. W przeciwieństwie do stali i betonu, LVL to stosunkowo lekki materiał, co umożliwia jego transport na miejsce budowy bez użycia ciężkiego sprzętu.

Drewniane turbiny wiatrowe będą drewniane w całości, co tyczy się zarówno wirnika, jak i wieży. Pierwsza została już postawiona na wyspie poza Göteborgiem w Szwecji w maju 2020 roku za sprawą zaangażowania ze strony firmy Modvion. Idąc dalej, proponowana przez firmę wieża jest modułowa. Jako że drewno jest lżejsze od stali i również łatwiejsze w transporcie, to oznacza, że może być budowana wyżej, czyli sięgać silniejszych wiatrów.

Drewniana wieża turbiny od środka

Obecnie współpraca między Voodin Blade Technology i Stora Enso sprowadza się do produkcji 20-metrowej łopaty, ale w planach są już łopaty o długości 80 metrów. Jest to jednak pieśń przyszłości, bo ta pierwsza 20-metrowa łopata zostanie dopiero zainstalowana na 0,5-megawatowej turbinie w pobliżu Warburga w Niemczech do końca 2022 roku, rozpoczynając swoje testy bojowe.