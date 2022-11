Home Tech Z takim rowerem podbijesz każde wzniesienie. Tricolore eMTB od Monto Parilla wygląda wyjątkowo

Pokonywanie wzniesień w trudnym terenie to bezsprzecznie coś, co można znacząco ułatwić, sięgając po wspomaganie elektryczne, które nierzadko pozwala wjechać tam, gdzie wjechać nikt by nie potrafił. Przykładem takiego “pójścia na łatwiznę” jest Tricolore, a więc najnowszy elektryczny rower górski firmy Moto Parilla, który zadebiutuje już wkrótce na targach EICMA 2022 w Mediolanie. Jest to swoiste potwierdzenie, że tę firmę działającą w latach 1946-1967 uratowała elektryczna rewolucja w segmencie rowerów, bo pół wieku później została odrodzona i opracowała pierwszy ebike – Carbon. Tricolore będzie tym samym jej drugim dopiero dziełem.