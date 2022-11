Intel szykuje specjalną wersję Core i9. Tą strategią zabił niegdyś sklep Silicon Lottery

Rynek oczekuje na specjalną wersję flagowego procesora Intela. To Core i9-13900KS, którego cenę właśnie poznaliśmy

O ile oficjalnie nadal nie wiemy nic a nic o niektórych wersjach Intel Core i9-13900 to pewne jest, że obecnie dostępny duet (Core i9-13900K i -KF) to dopiero początek. Doczekamy się procesora również w wydaniach podstawowych (Core i9-13900 i Core i9-13900F), oraz najbardziej zaawansowanej wersji Core i9-13900KS. Do tej ostatniej będą zaliczać się “najlepsze z najlepszych” wśród wszystkich wyprodukowanych procesorów z tej serii.

Od dawna nie jest jednak tajemnicą, że Core i9-13900K doczeka się tych specjalnych wariantów w postaci Core i9-13900KS, czyli po prostu wyjątkowo stabilnych układów (Golden Samples). Te procesory będą mogły osiągać wyższe taktowania bez potrzeby manualnego podkręcania, co potwierdził już wcześniej CEO firmy, Pat Gelsinger, zapowiadając ich premierę na 2023 rok. Dziś z kolei poznaliśmy prawdopodobną cenę nie tylko tego flagowca, ale też podstawowego Core i9-13900, czyli tego o PBP rzędu 65 watów, a nie ponad 125 W.

Wedle danych na PC-Canada Core i9-13900KS będzie o 22% droższy od wersji -K, co oznacza podwyżkę z 795 do 972 dolarów kanadyjskich. Jeśli przełożyć to na ceny w Polsce, Core i9-13900KS powinien kosztować jakieś 4300 zł, jako że obecny flagowiec kosztuje 3499 złotych. Z kolei podstawowy Core i9-13900 we wspomnianym sklepie kosztuje 819 dolarów kanadyjskich, a więc w przeliczeniu 2760 złotych, co po uwzględnieniu marż i VAT-u da nam cenę grubo powyżej 3500 zł. To jednak zapewne błąd, jako że ta cena MSRP jest wyższa od ceny Core i9-13900K.

Wracając do najbardziej imponującego procesora tej generacji, Core i9-13900KS będzie kultywowanym już od dwóch generacji przejawem “selekcjonowania flagowców” w wykonaniu Intela. Innymi słowy to, co dawniej wyszukiwaliby entuzjaści i m.in. sklep Silicon Lottery, teraz firma wyszukuje sama. Nadal więc będzie to 24-rdzeniowy procesor (jak każdy Core i9-13900), ale z racji wyjątkowo wysokiej jakości krzemowego rdzenia, jego taktowanie Boost dla 1-2 rdzeni Performance wzrośnie z 5,8 do 6 GHz. W efekcie doczekamy się jeszcze wydajniejszego modelu “Out Of The Box”, który pozostawi daleko w tyle swoją podstawową wersję.