Home Tech Algorytm SPIKE miał szyfrować najtajniejsze dokumenty USA i stawić czoła komputerom kwantowym… ale go złamano

Algorytm SPIKE miał szyfrować najtajniejsze dokumenty USA i stawić czoła komputerom kwantowym… ale go złamano

Za kilkanaście, a być może nawet kilka lat, wszystkie obecne sposoby szyfrowania danych będą banalnie łatwe do złamania. Powodem tego będą komputery kwantowe, które znacząco skrócą czas potrzebny do złamania nawet najbardziej zaawansowanego szyfru. Pewien naukowiec nie potrzebował jednak nawet ułamka tego, na co pozwolą komputery kwantowe, aby złamać algorytm SPIKE, który miał szyfrować najtajniejsze dokumenty USA.