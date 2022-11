Z białek tradycyjnych jaj można stworzyć wyjątkowo skuteczne filtry do wody

Obecnie świat mierzy się z wieloma wyzwaniami i problemami. Tak wieloma, że mikroplastiki i niedobór słodkiej wody w wielu regionach to kwestie, które wydają się odległe. Dla przypomnienia, mikroplastiki to niewielkie cząsteczki plastiku pojawiające się coraz częściej w naturze (i naszym jedzeniu), a więc tam, gdzie nie powinny, a słonej wody pić nie można, bo prędzej się przez nią odwodnimy, niż nawodnimy. Tutaj wchodzą naukowcy z Princeton Engineering, którzy odkryli, że białka jaj mogą być wykorzystane do taniego usuwania soli i mikroplastików z wody morskiej.

Czytaj też: Kwantowy komponent z grafenu. To istotny krok w stronę zrozumienia pewnego fenomenu

W swojej pracy opisanej w dzienniku Materials Today opisują, że wykorzystali białko jajek do stworzenia aerożelu – lekkiego i porowatego materiału, który może mieć wiele zastosowań, a w tym odpowiadać za filtrację wody, magazynowanie energii oraz izolację akustyczną i termiczną. Jako że białka jaj składają się z prawie czystego białka, to po liofilizacji i podgrzaniu do 900 stopni Celsjusza w środowisku bez tlenu zaczynają tworzyć strukturę połączonych ze sobą pasm włókien węglowych i arkuszy grafenu.

Czytaj też: Energię można pozyskać z oceanu. Wyniki testów urządzenia zaskoczyły nawet jego twórców

Arnold i jego współautorzy odkryli, że powstały w ten sposób materiał z jajek może usuwać sól i mikroplastiki z wody morskiej z nawet 99-procentową skutecznością. To spostrzeżenie doprowadziło ich do wniosku, że inne białka również mogą zadziałać w ten sposób, więc filtry tego typu mogą być teoretycznie produkowane w dużych ilościach stosunkowo tanio i bez wpływu na podaż żywności.

Czytaj też: Algorytm transformuje 2D w 3D. Inspirację dla twórców stanowiła forma sztuki

Dlatego właśnie badacze zakasali rękawy i na odkryciu nie skończyli. Teraz skupiają się na dopracowaniu procesu fabrykacji, tak aby mógł on zostać wykorzystany w oczyszczaniu wody na większą skalę. W ogólnym rozrachunku produkcja tego typu filtrów wydaje się bardzo przyszłościowa, bo ich działanie nie wymaga żadnego zasilania, a jedynie grawitacji, a przy tym nie marnuje wody podczas pracy.