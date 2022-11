Home Tech USA walczy o swój kultowy samolot szturmowy. Robi BRRRT, a teraz sięgnie po drony

Od czerwca 2017 roku przestano wspominać o wycofaniu tych samolotów i znacznie częściej komentowano ich ulepszenie. W 2019 roku dowiedzieliśmy się, że otrzymają jednak szereg ulepszeń, a finalnie dzięki różnym modernizacjom i wymianie skrzydeł, służba A-10 (dokładnie ulepszonej wersji A-10C) może zostać przedłużona do 2040 roku. Siły Powietrzne USA dążą jednak nie tylko do utrzymania go na służbie, ale też rozszerzenia jego możliwości o wystrzeliwanie dronów.