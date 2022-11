Głośniki w twoim następnym samochodzie mogą być niewidzialne. LG już nad tym pracuje

Wielkie, ciężkie i energochłonne. Głośniki samochodowe muszą doczekać się zmian i to właśnie proponuje LG Display

System audio w samochodach z niższej półki jest często przemilczany, ale w tych z wyższej jest niezmiennie jedną z najważniejszych cech wykończenia kabiny. Kłóci się to z obecnymi trendami na rynku, w ramach to których przemysł motoryzacyjny dąży do ogólnej minimalizacji, ograniczania wagi i przede wszystkim zmniejszania energetycznego zapotrzebowania “wygodnickich dodatków”, co jest arcyważne zwłaszcza w przypadku modeli z elektrycznym napędem. Dlatego właśnie proponowane przez LG Display rozwiązanie jest tak znamienne.

Przekształciliśmy konwencjonalnie ciężki i nieporęczny głośnik w wysokiej jakości “niewidzialne” rozwiązanie dźwiękowe, wykorzystując naszą najnowocześniejszą technologię, aby podnieść poziom przestrzeni, wzornictwa i czynników ekologicznych oraz zapewnić wrażenia dźwiękowe na najwyższym poziomie, jak żadne wcześniej – poinformował Yeo Chun-ho z LG Display.

Proponowane przez LG Display głośniki Thin Actuator Sound Solution, które powstały z pomocą nieokreślonej firmy wyspecjalizowanej w sprzętach audio, rzeczywiście są niewielkie. Sprowadzają się do małych wibrujących płaskich paneli, sprawiających wrażenie, jakby nie były w stanie wygenerować dźwięku dobrej jakości, ale to mają być tylko pozory. Te panele mierzą 150 milimetrów długości i 90 mm szerokości przy ledwie 2,5 mm grubości i nie – to nie żadna literówka. Te głośniki rzeczywiście są tak grube, jak stos 50 kartek A4 i ważą równie niewiele, bo jedynie 40 gramów. To sprawia, że są cieńsze o 90% i lżejsze o 70% względem tradycyjnego głośnika, który obecnie emituje dźwięk z samochodowych systemów inforozrywki.

Działanie Thin Actuator Sound Solution sprowadza się do wykorzystywania wibracji zarówno własnych paneli, jak i materiałów wewnątrz pojazdu, aby generować dźwięk. Dzięki temu takie głośniki mogą być wbudowane w deskę rozdzielczą samochodu, podsufitkę, filar i zagłówki, aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk w całym wnętrzu, i to bez wykorzystywania drogich pierwiastków ziem rzadkich. Szkoda tylko, że nie wiemy nic o nich cenie. LG Display stwierdziło jedynie, że planuje skomercjalizować technologię w pierwszej połowie 2023 roku i pozwoli wypróbować ją podczas targów CES 2023.