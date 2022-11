Mało kto kupuje karty graficzne. Koniec złotego okresu dla Nvidii i AMD

Podczas pandemii i boomu kryptowalut wyniki sprzedażowe kart graficznych i procesorów poszybowały w górę. Dziś spadają nie bez powodu

Od końca I kwartału obecnego roku obserwujemy ciekawą sytuację na rynku elektroniki. Wszystko przez zakończenie złotego okresu dla producentów, którzy ubili ogromny interes na pandemii oraz kryptowalutowym boomie, mogąc zwiększać swoje marże do astronomicznych poziomów. Wcześniej znacząco wyższy popyt napędzał potrzebę zwiększania podaży i maksymalizowania zysków, a że nikt nie przewidział tego, co stało się w lutym 2022 roku, linie produkcyjne pracowały ciągle pełną parą w I i II kwartale bieżącego roku. W efekcie rynek został zalany nadmiarowym sprzętem – zarówno tym prosto z fabryk, jak i z drugiej ręki, co spowodowało drastyczne spadki cen na rynku elektroniki, które nadal trwają. Przynajmniej na świecie, bo w Polsce stan złotówki względem dolara i euro, zrobił swoje.

Analiza jednoznacznie sugeruje, że statystyki sprzedażowe za III kwartał, a więc kwartał zwykle owocny dla rynku elektroniki, nie spełnił oczekiwań. Dostawy procesorów centralnych spadły o całe 19% w porównaniu z Q3 2021 i o 5,7% w ujęciu kwartalnym. Łączna liczba sprzedanych egzemplarzy CPU wyniosła 66 mln sztuk, a więc o 4 mln sztuk mniej niż w poprzednim kwartale. Jednak to sprzedaż GPU, czyli procesorów graficznych, została najbardziej dotknięta.

Najnowsze dane wskazują, że pomimo sporej sprzedaży procesorów graficznych w trzecim kwartale 2022 roku, spadek względem tego samego okresu poprzedniego roku jest ogromny. Całkowita sprzedaż procesorów graficznych w komputerach PC wyniosła bowiem 75,5 mln sztuk, co jednak na tle zeszłorocznego wyniku oznacza aż 25,1% spadek.

W tej kwestii najbardziej ucierpiał segment laptopów, który odnotował spadek o 30%, podczas gdy sprzedaż układów graficznych dla komputerów stacjonarnych spadła o 15,43%. Wedle raportu to “największy spadek od czasu recesji w 2009 roku”, co widać po fakcie, że w III kwartale to Intel zdominował sektor GPU z 72% udziałem, podczas gdy Nvidia i AMD podzieliły się pozostałym kawałkiem tortu z odpowiednio 16- i 12-procentowym udziałem. Spadek sprzedaży u tej dwójki (kolejno 19,7 i 47,6%) to zresztą potwierdza.

Raport wskazuje też powody takiego stanu rzeczy i wśród wspomnianych już przeze mnie wcześniej, wskazuje rosnącą inflacje, amerykańskie sankcje na Chiny oraz niepewność co do jutra.