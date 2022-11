Home Tech MediaTek Dimensity 8200 jest tuż za rogiem. Bez rewolucji, ale ze zdrowym przyrostem wydajności

Kolejny rok, to kolejny wyścig zbrojeń na rynku mobilnym, w którym to producenci układów logicznych próbują prześcigać się w innowacyjności swoich nowych SoC. Chociaż to flagowe układy zdobywają najwięcej uwagi, nie możemy zapominać o być może ważniejszych, bo mainstreamowych rozwiązaniach, do których zalicza się m.in. MediaTek Dimensity 8200, którego premiera nadchodzi wielkimi krokami.