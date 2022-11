Najstarsza mrówka odnaleziona w bałtyckim bursztynie. Nie uwierzycie, jak długo przetrwała i co stało się z jej gatunkiem

Nowo odkryty gatunek mrówki dokłada kolejną cegiełkę do zrozumienia tego gatunku. To obecnie najstarsza mrówka znana ludzkości

Ponownie podejmujemy temat mrówek i tym razem również przez naukowe odkrycie. Tym razem to naukowcy z New Jersey Institute of Technology i Colorado State University dołożyli kolejną cegiełkę do naszej znajomości tego gatunku. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że na świecie istnieje ponad 15700 znanych gatunków mrówek, a całkowita biomasa tej populacji szacowana jest na 12 megaton. To większa wartość niż łączna wartość biomasy ptaków i ssaków występujących w środowisku naturalnym (9 megaton), ale jednocześnie pięciokrotnie niższa od biomasy ludzi.

Wspomniani naukowcy nie zajmowali się jednak tego typu szacowaniem i liczeniem, analizując bursztyn bałtycki sprzed 35 milionów lat ze skamieliną mrówki wojskowej. Ta ma być tą oficjalnie najstarszą na świecie mrówką w rękach badaczy, która na dodatek potwierdza (jako pierwsza w historii) to, że mrówki wojskowe rozpowszechnione obecnie w Afryce i Ameryce Południowej, przemierzały kiedyś Europę.

Nie sądziliśmy, że są w Europie. To właściwie zupełnie niespotykane, że można je tam znaleźć. A jednak mamy tu tę [europejską] mrówkę wojskową, z tak odległej historii! – mówi Christine Sosiak z New Jersey Institute of Technology.

W ramach tego odkrycia naukowcy wykonali wysokiej rozdzielczości zdjęcia i stworzyli model 3D tej dobrze zachowanej, wyjątkowej brązowej mrówki, używając fotografii i mikroskopowej tomografii komputerowej. Udowodnili, że ten gatunek nie posiadał oczu, ale za to dzierżył szczęki z ostrymi punktami, pojedynczy segment talii oraz sporych rozmiarów gruczoł, który uwalniał zapewne substancje ochronne niezbędne do podziemnego życia. Tak oto uwieczniono nowy gatunek Dissimulodorylus Perseus. Ten potwierdza zarówno to, że niegdyś Europa była cieplejsza i bardziej wilgotna, a w dłuższej perspektywie rzuci światło na ewolucję mrówek oraz miejsca, w których przebywały różne gatunki mrówek.